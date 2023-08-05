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20:37, 5 августа 2023Мир

Экс-агент ЦРУ раскритиковал заявление Британии о мешающих ВСУ кустах

Экс-агент ЦРУ Джонсон раскритиковал заявление Британии о мешающих ВСУ кустах

Фото: Sergiy Chalyi / Reuters

Заявление британской разведки о том, что наступлению Вооруженных сил Украины мешают кусты и трава, не выдерживает никакой критики. Об этом в интервью YouTube-каналу Dialogue Works заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

«Кто же знал, что для обеспечения успеха Украине США должны были сформировать бригаду с газонокосилками?» — возмутился он. Джонсон подчеркнул, что подобные заявления являются глупыми и невежественными.

Ранее бывший сотрудник ЦРУ заявил, что США намерены ликвидировать президента Украины Владимира Зеленского и обвинить в этом Россию. Обвиняя Россию в подготовке ликвидации президента Украины, Запад пытается заранее снять с себя ответственность, заключил Джонсон.

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    Варвара Кошечкина
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