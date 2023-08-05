Экс-агент ЦРУ Джонсон раскритиковал заявление Британии о мешающих ВСУ кустах

Заявление британской разведки о том, что наступлению Вооруженных сил Украины мешают кусты и трава, не выдерживает никакой критики. Об этом в интервью YouTube-каналу Dialogue Works заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

«Кто же знал, что для обеспечения успеха Украине США должны были сформировать бригаду с газонокосилками?» — возмутился он. Джонсон подчеркнул, что подобные заявления являются глупыми и невежественными.

Ранее бывший сотрудник ЦРУ заявил, что США намерены ликвидировать президента Украины Владимира Зеленского и обвинить в этом Россию. Обвиняя Россию в подготовке ликвидации президента Украины, Запад пытается заранее снять с себя ответственность, заключил Джонсон.

