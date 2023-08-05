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13:20, 5 августа 2023Россия

Путин поздравил летчика Кульпова со столетним юбилеем

Путин поздравил летчика Николая Кульпова со столетним юбилеем

Фото: Aleksey Babushkin / Reuters

Президент России Владимир Путин поздравил со столетием ветерана Великой Отечественной войны летчика Николая Кульпова. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Глава государства пожелал летчику здоровья и благополучия. Он отметил, что летчик в годы Великой Отечественной войны прошел путь до Восточной Пруссии, где воевал с французскими летчиками полка «Нормандия-Неман». Президент отметил, что Кульпов воевал и в небе над Кореей.

Путин также заявил, что летчик много лет занимался общественной и просветительской деятельностью.

Ранее, в июне, Путин заявил, что российская авиация эффективно работает в ходе специальной военной операции на Украине. Глава государства подчеркнул, что это касается как фронтовой, так и армейской авиации.

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    Варвара Кошечкина
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