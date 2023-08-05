Путин поздравил летчика Кульпова со столетним юбилеем

Путин поздравил летчика Николая Кульпова со столетним юбилеем

Президент России Владимир Путин поздравил со столетием ветерана Великой Отечественной войны летчика Николая Кульпова. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Глава государства пожелал летчику здоровья и благополучия. Он отметил, что летчик в годы Великой Отечественной войны прошел путь до Восточной Пруссии, где воевал с французскими летчиками полка «Нормандия-Неман». Президент отметил, что Кульпов воевал и в небе над Кореей.

Путин также заявил, что летчик много лет занимался общественной и просветительской деятельностью.

Ранее, в июне, Путин заявил, что российская авиация эффективно работает в ходе специальной военной операции на Украине. Глава государства подчеркнул, что это касается как фронтовой, так и армейской авиации.