Генерал Пуликовский объяснил необходимость ликвидации руководства Украины

Нужно открыто заявить о неизбежности ликвидации руководства Украины, поскольку по-другому бороться с терроризмом невозможно. Необходимые меры назвал бывший командующий группировкой федеральных сил в Чечне, генерал-лейтенант Константин Пуликовский в интервью телеканалу «Краснодар».

Генерал напомнил, что на определенном этапе военных действий на Северном Кавказе военно-политическое руководство страны приняло решение наносить удары по лидерам боевиков. Они, по словам военного, держали в страхе и население, и подчиненные им войска. После нанесения успешных ударов по руководству боевиков, их воинские формирования начали разваливаться.

«Я думаю придет момент, когда наш президент что-то подобное скажет этим нашим врагам нынешним, что они будут замочены тоже в сортире. Может, как-то по-другому, может, как-то мягче, красивее, но это будет сделано. Я в этом уверен. И они должны услышать, потому что по-другому бороться с терроризмом невозможно», — заявил российский генерал-лейтенант.

Ранее экс-разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер отметил, что конфликт может закончиться для Украины только уничтожением правительства президента Владимира Зеленского. Он полагает, что Зеленский упустил возможности для мирного разрешения конфликта и его судьба предрешена, так как после его краха Москва не позволит установившемуся в Киеве режиму существовать.