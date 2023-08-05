Макгрегор: Россия отслеживает и бьет по ВСУ с помощью спутниковой разведки

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не смогут скрыться от систем спутниковой разведки и наведения России. Об этом заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью журналисту Джексону Хинклу, запись которого опубликована на YouTube.

«Вы больше не сможете спрятаться. Все, что происходит и в Восточной, и в Западной Украине, отслеживается россиянами с помощью спутников», — пояснил Макгрегор. Он добавил, что Россия располагает целым арсеналом оружия, которым можно нанести удары по ВСУ.

По словам полковника, российские спутниковые системы наблюдения имеют ряд преимуществ. Они не зависят от погодных условий, а также превосходят американские аналоги своей интегрированностью.

Ранее Макгрегор заявил, что с начала конфликта с Россией Украина потеряли более 400 тысяч солдат. При этом НАТО продолжает подталкивать войска двигаться вперед и превращать республику в кладбище, отметил полковник. Он также назвал контрнаступление ВСУ масштабным провалом для властей Киева.