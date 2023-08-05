Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
17:42, 5 августа 2023Путешествия

Москалькова прокомментировала выселение российских детей из отеля в Турции

Москалькова: выселение российских детей из отеля в Турции недопустимо

Фото: Federation Council of Russia / Globallookpress.com

Ситуация с выселением российских детей из отеля в Турции является недопустимой. Так инцидент, произошедший в лагере «Колибри», прокомментировала Омбудсмен Москалькова Татьяна в своем Telegram-канале.

«Искренне сожалею, что у ребят был испорчен летний отдых, а их родителям причинили материальный ущерб, да и просто испортили нервы. Считаю подобное недопустимым!», — написала Москалькова. Она добавила, что обратилась в Следственный комитет с просьбой разобраться в случившемся.

Ситуацией также заинтересовался Роспотребнадзор. Кроме того, по словам омбудсмена, генеральное консульство России отправит 90 выселенных детей обратно домой 5 августа.

Ранее сообщалось, что турецкий отель в Кемере выселил около ста детей из России, которые приехали на отдых 26 июля с детским лагерем «Колибри». Выселение произошло из-за проблем с оплатой от организаторов лагеря. Несмотря на это детей разместили, однако 1 августа персонал разбудил их посреди ночи и выставил на улицу.

Позже начальник отдела продаж «Колибри» Дмитрий Мартин заявил, что детей не выселяли из лагеря. По его словам, отель отказался продлевать размещение россиян из-за овербукинга.

Что думаешь? Оцени!
    Александра Качан
    Обсудить
    Последние новости

    Истребитель Су-30 был поднят из-за обнаружения БПЛА США

    В Суэцком канале затонул буксир после столкновения с танкером

    Матыцин оценил требование Украины дисквалифицировать российскую саблистку

    Москалькова прокомментировала выселение российских детей из отеля в Турции

    Скрывавшийся 11 лет преступник попался полиции из-за страсти к футболу

    Россиянин сделал своей возлюбленной предложение и утонул

    17-летняя девушка попала под поезд в Подмосковье

    Стало известно о состоянии Кылычдароглу после ДТП с участием его кортежа

    Венгрия заявила о невозможности обойтись без российского газа

    Депутат Рады заявил об обысках СБУ у его помощника

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости