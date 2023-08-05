Москалькова прокомментировала выселение российских детей из отеля в Турции

Москалькова: выселение российских детей из отеля в Турции недопустимо

Ситуация с выселением российских детей из отеля в Турции является недопустимой. Так инцидент, произошедший в лагере «Колибри», прокомментировала Омбудсмен Москалькова Татьяна в своем Telegram-канале.

«Искренне сожалею, что у ребят был испорчен летний отдых, а их родителям причинили материальный ущерб, да и просто испортили нервы. Считаю подобное недопустимым!», — написала Москалькова. Она добавила, что обратилась в Следственный комитет с просьбой разобраться в случившемся.

Ситуацией также заинтересовался Роспотребнадзор. Кроме того, по словам омбудсмена, генеральное консульство России отправит 90 выселенных детей обратно домой 5 августа.

Ранее сообщалось, что турецкий отель в Кемере выселил около ста детей из России, которые приехали на отдых 26 июля с детским лагерем «Колибри». Выселение произошло из-за проблем с оплатой от организаторов лагеря. Несмотря на это детей разместили, однако 1 августа персонал разбудил их посреди ночи и выставил на улицу.

Позже начальник отдела продаж «Колибри» Дмитрий Мартин заявил, что детей не выселяли из лагеря. По его словам, отель отказался продлевать размещение россиян из-за овербукинга.