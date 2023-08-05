Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
04:54, 5 августа 2023Россия

На 86-м году жизни умер первый президент Якутии Михаил Николаев

Айсен Николаев сообщил о смерти первого президента Якутии Михаила Николаева
Михаил Николаев

Михаил Николаев. Фото: Telegram-канал Айсена Николаева

На 86-м году жизни умер первый президент Якутии Михаил Николаев, об этом сообщил действующий глава республики Саха Айсен Николаев в Telegram-канале.

«Перестало биться сердце первого Президента Республики Саха (Якутия), великого человека, глубокоуважаемого Михаила Ефимовича Николаева», — написал политик.

Айсен Николаев отметил, что для каждого якутянина Михаил Николаев был своим, родным, он является гордостью республики, человеком-эпохой, который до последнего дня жил интересами людей.

По словам политика, в последнем разговоре они обсуждали будущее Якутии, благополучие ее жителей. Глава региона выразил глубокие соболезнования родным и близким умершего.

Ранее стало известно, что в возрасте 60 лет скончался сенатор от Тульской области Игорь Панченко. В последнее время у политика были проблемы со здоровьем.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    Скорость нанесения ударов российскими ракетами увеличится

    Во Франции указали на значительное сокращение поддержки Киева в США

    Житель Подмосковья купил у мошенника два куска мыла по цене нового iPhone

    В России опровергли утверждения о попытках затягивать СВО до выборов в США

    Названы популярные у россиян марки новых автомобилей

    Женщины провели странный обряд со свечами у подъезда многоэтажки в Подмосковье

    Трамп прокомментировал обвинения против себя

    Туризм в России подорожал на треть

    Российский военный рассказал о почти несбиваемой ракете для Су-57

    На 86-м году жизни умер первый президент Якутии Михаил Николаев

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости