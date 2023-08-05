На 86-м году жизни умер первый президент Якутии Михаил Николаев

Айсен Николаев сообщил о смерти первого президента Якутии Михаила Николаева

На 86-м году жизни умер первый президент Якутии Михаил Николаев, об этом сообщил действующий глава республики Саха Айсен Николаев в Telegram-канале.

«Перестало биться сердце первого Президента Республики Саха (Якутия), великого человека, глубокоуважаемого Михаила Ефимовича Николаева», — написал политик.

Айсен Николаев отметил, что для каждого якутянина Михаил Николаев был своим, родным, он является гордостью республики, человеком-эпохой, который до последнего дня жил интересами людей.

По словам политика, в последнем разговоре они обсуждали будущее Якутии, благополучие ее жителей. Глава региона выразил глубокие соболезнования родным и близким умершего.

Ранее стало известно, что в возрасте 60 лет скончался сенатор от Тульской области Игорь Панченко. В последнее время у политика были проблемы со здоровьем.