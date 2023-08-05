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15:50, 5 августа 2023Россия

Появились кадры боя в районе освобожденного поселка Новоселовское в ЛНР

МО РФ показало кадры боя, предшествовавшего освобождению поселка Новоселовское

Появились кадры боя на купянском направлении, в ходе которого российскими военными был освобожден поселок Новоселовское в Луганской народной республике (ЛНР). Соответствующее видео распространило Министерство обороны.

В ходе боевых действий военнослужащие группировки войск «Запад» овладели 11 опорными пунктами Вооруженных сил Украины. Шесть украинских военных сдались в плен.

Об освобождении населенного пункта в ЛНР стало известно 5 августа.

30 июля Минобороны сообщило, что штурмовые отряды из «Западной» группировки войск Вооруженных сил России продолжили наступление на купянском направлении. Удары были нанесены по позициям украинских военных близ населенных пунктов Артемовка и Стельмаховка ЛНР, а также Песчаное, Ольшана, Тимковка и Новомлынск Харьковской области.

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    Алина Гончарова
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