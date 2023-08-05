Появились кадры боя в районе освобожденного поселка Новоселовское в ЛНР
Появились кадры боя на купянском направлении, в ходе которого российскими военными был освобожден поселок Новоселовское в Луганской народной республике (ЛНР). Соответствующее видео распространило Министерство обороны.
В ходе боевых действий военнослужащие группировки войск «Запад» овладели 11 опорными пунктами Вооруженных сил Украины. Шесть украинских военных сдались в плен.
Об освобождении населенного пункта в ЛНР стало известно 5 августа.
30 июля Минобороны сообщило, что штурмовые отряды из «Западной» группировки войск Вооруженных сил России продолжили наступление на купянском направлении. Удары были нанесены по позициям украинских военных близ населенных пунктов Артемовка и Стельмаховка ЛНР, а также Песчаное, Ольшана, Тимковка и Новомлынск Харьковской области.