Гладков сообщил об обстрелах Белгородской области со стороны Украины

Гладков сообщил о более 70 прилетах в Белгородскую область со стороны ВСУ

За прошедшие сутки Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по населенным пунктам Белгородской области более 70 боеприпасов, заявил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. Пострадавших и разрушений в результате обстрелов нет, отметил он.

В частности, в Белгородском районе по селу Нехотеевка было выпущено 14 артиллерийских снарядов, по селу Лозовое — четыре минометных снаряда, по селу Журавлевка — два артиллерийских снаряда. Кроме того, в Журавлевке было сброшено две гранаты с беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Также противник из миномета обстрелял окраину села Богун-Городок в Борисовском районе — там зафиксировано 10 прилетов. Помимо этого, под обстрелы попало село Новопетровка в Валуйском городском округе, окраина хутора Старый в Волоконовском районе и село Сурково в Шебекинском городском округе.

В результате обстрелов Валуйского городского района Белгородской области загорелось поле с пшеницей в селе Кукуевка. Площадь пожара составила два гектара. Помимо вышеуказанных населенных пунктов ВСУ атаковали села Щетиновка, Наумовка, Мокрая Орловка и Вязовое. Под удар также попали хутора Лозовая Рудка и Валковский.

В октябре 2022 года в восьми регионах России, в том числе в Белгородской области, был введен средний уровень реагирования. Он предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и повышенный уровень безопасности на энергетических объектах.