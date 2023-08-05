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13:17, 5 августа 2023Мир

В США предупредили Зеленского о маневре российских военных

Бывший разведчик США: армия России может дойти до Одессы после разгрома ВСУ

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Если конфликт на Украине продолжится, то российские войска разгромят Вооруженные силы Украины (ВСУ) и будут готовы дойти до Одессы. Об этом заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала U.S. Tour of Duty. О таком маневре российской армии он предупредил президента Украины Владимира Зеленского.

Он отметил, что власти Киева продолжают вести «опасную игру». Если они будут и дальше затягивать конфликт, то «России придется освободить Одессу».

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