Бывший разведчик США: армия России может дойти до Одессы после разгрома ВСУ

Если конфликт на Украине продолжится, то российские войска разгромят Вооруженные силы Украины (ВСУ) и будут готовы дойти до Одессы. Об этом заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала U.S. Tour of Duty. О таком маневре российской армии он предупредил президента Украины Владимира Зеленского.

Он отметил, что власти Киева продолжают вести «опасную игру». Если они будут и дальше затягивать конфликт, то «России придется освободить Одессу».