Стало известно о состоянии Кылычдароглу после ДТП с участием его кортежа

Кылычдароглу прибыл на митинг после ДТП с участием его кортежа

Экс-кандидат на пост президента Турции, лидер турецкой оппозиционной Народно-республиканской партии Кемаль Кылычдароглу находится в нормальном состоянии после того, как его кортеж попал в ДТП. Кадры его выступления транслируются на странице политика в Х (Twitter).

Политик прибыл на митинг на востоке страны в провинции Эрзинджан. Следов каких-либо травм на его лице нет. Ранее сообщалось, что машины, в которой находился Кылычдароглу, не было среди попавших в аварию.

В ДТП попали семь автомобилей, пострадали по меньшей мере четыре человека, в том числе два журналиста. Некоторые из раненых были доставлены на машине скорой помощи в учебно-исследовательскую больницу Менгучек Гази.