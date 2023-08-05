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17:19, 5 августа 2023Мир

Стало известно о состоянии Кылычдароглу после ДТП с участием его кортежа

Кылычдароглу прибыл на митинг после ДТП с участием его кортежа

Фото: Yves Herman / Reuters

Экс-кандидат на пост президента Турции, лидер турецкой оппозиционной Народно-республиканской партии Кемаль Кылычдароглу находится в нормальном состоянии после того, как его кортеж попал в ДТП. Кадры его выступления транслируются на странице политика в Х (Twitter).

Политик прибыл на митинг на востоке страны в провинции Эрзинджан. Следов каких-либо травм на его лице нет. Ранее сообщалось, что машины, в которой находился Кылычдароглу, не было среди попавших в аварию.

В ДТП попали семь автомобилей, пострадали по меньшей мере четыре человека, в том числе два журналиста. Некоторые из раненых были доставлены на машине скорой помощи в учебно-исследовательскую больницу Менгучек Гази.

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    Мария Грушко
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