Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:04, 5 августа 2023Мир

Во Франции связали причину конфликта на Украине с потерей США контроля в мире

Экс-разведчик Франции Плас: причина конфликта на Украине в потере США контроля

Фото: Pixabay

Бывший капитан военной разведки Франции Пьер Плас связал причину конфликта на Украине с потерей контроля в мире Соединенными Штатами. Его слова приводит РИА Новости.

Он отметил, что США движутся от кризиса к кризису, их долг превысил 32 триллиона долларов, и рассчитаться с ним Вашингтон не в состоянии.

При этом Запад заинтересован в продлении конфликта, поэтому продолжает снабжать Украину оружием, добавил экс-разведчик. Он указал, что Россию всегда хотели разделить и победить, при этом, по его словам, Москва никогда не стремилась завоевать украинские территории.

«Россия хотела защитить Донбасс: не Донецк и Луганск нападали на Киев, а наоборот. И эта война длится уже восемь лет, но никто об этом не говорит», — заключил Плас.

Ранее французский политик Флориан Филиппо указал на значительное сокращение поддержки Киева в США. В качестве примера он привел опрос американского общественного мнения, который провел телеканал CNN. Согласно его данным, 55 процентов граждан Соединенных Штатов выступают против оказания дополнительной помощи Украине.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    Росморречфлот подтвердил получение пробоины танкером «Сиг» при атаке дрона ВСУ

    В российском городе ввели режим ЧС после взрыва газа в доме

    Жители Подмосковья сняли на видео фламинго на берегу Оки

    Российские военные высказались о танках Leopard в зоне СВО

    Российская авиация уничтожила пункт управления дронами ВСУ

    Нетребко подала в суд на «Метрополитен-оперу»

    Во Франции связали причину конфликта на Украине с потерей США контроля в мире

    В США констатировали конец примера когда-то прекрасного сотрудничества с Россией

    Россиянам назвали способ безопасно купить автомобиль с пробегом из-за границы

    Посольство КНР потребовало от РФ расследования «жесткого» обращения с китайцами

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости