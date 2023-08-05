Минобороны показало на видео работу спецпоезда «Волга» в зоне спецоперации

Минобороны показало на видео работу спецпоезда «Волга» ЗВО в зоне спецоперации

Видео: Telegram-канал Минобороны РФ

Министерство обороны России в Telegram-канале показало на видео работу специального поезда «Волга» Западного военного округа (ЗВО) в зоне специальной военной операции (СВО).

Состав курсирует по территории Донбасса. Он всегда идет впереди военных эшелонов и пассажирских составов, прикрывая их на самых сложных участках фронта.

Спецпоезд оснащен зенитными пулеметами, способными вести огонь как по наземным, так и по воздушным целям. В нем работает столовая, прачечная и баня для российских бойцов, военные размещаются в вагонах, ничем не отличающихся от обычных плацкартных.

В поезде находится несколько подразделений, это взвод минеров-подрывников, который проводит инженерную разведки, восстановительный взвод, занимающийся ремонтом разрушенных участков железнодорожного полотна, а также стрелки, обеспечивающие безопасность.

Ранее в Минобороны сообщили, что на донецком направлении в ходе ведения активной обороны подразделения южной группировки войск успешно отразили восемь атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах шести населенных пунктов Донецкой народной республики (ДНР). После отражения атак российские военнослужащие контратаковали отходящего противника в районах населенных пунктов Белогоровка и Водяное, в результате чего заняли более выгодные позиции.