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20:07, 5 августа 2023Россия

Полеты авиации приняли за взрывы в Тульской и Московской областях

Полеты военной авиации приняли за взрывы в Тульской и Московской областях
СюжетВзрывы в Тульской области

Фото: Виталий Невар / РИА Новости

В Тульской и Московской областях военная авиация выполняла плановые полеты, их приняли за взрывы и работу ПВО. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

В сообщении говорится, что в экстренные службы поступали звонки о работе ПВО и взрывах в этих регионах. «Выполнялись плановые полеты военной авиации», — рассказали агентству.

Информация о взрывах появилась в Telegram-каналах. Очевидцы при этом сообщали, что дыма заметно не было, о происшествиях на земле неизвестно.

Ранее советник главы Крыма Олег Крючков подтвердил, что на полуострове сработала система противовоздушной обороны. По словам Крючкова, ПВО сработала в нескольких районах Крыма — в каких именно, он не уточнил.

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