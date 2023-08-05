Полеты авиации приняли за взрывы в Тульской и Московской областях

Полеты военной авиации приняли за взрывы в Тульской и Московской областях

В Тульской и Московской областях военная авиация выполняла плановые полеты, их приняли за взрывы и работу ПВО. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

В сообщении говорится, что в экстренные службы поступали звонки о работе ПВО и взрывах в этих регионах. «Выполнялись плановые полеты военной авиации», — рассказали агентству.

Информация о взрывах появилась в Telegram-каналах. Очевидцы при этом сообщали, что дыма заметно не было, о происшествиях на земле неизвестно.

Ранее советник главы Крыма Олег Крючков подтвердил, что на полуострове сработала система противовоздушной обороны. По словам Крючкова, ПВО сработала в нескольких районах Крыма — в каких именно, он не уточнил.