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06:45, 5 августа 2023Мир

В МИД назвали сроки открытия посольств России в двух африканских странах

Захарова: посольства РФ в Буркина-Фасо и Гвинее должны открыться до конца года

Фото: Unsplash.com

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала сроки открытия российских посольств в Буркина-Фасо и Экваториальной Гвинее. По ее словам, это должно произойти до конца года, передает РИА Новости.

Дипломат напомнила, что президент России Владимир Путин на пленарном заседании саммита «Россия — Африка» анонсировал возобновление посольствой деятельности в двух африканских странах после перерыва в 30 лет. 31 июля премьер-министр Михаил Мишустин подписал соответствующие распоряжения.

«Открытие российских дипломатических миссий должно состояться до конца этого года», — сказала Захарова, отметив, что в настоящее время вместе с партнерами Москва обсуждает вопросы технического характера.

Ранее президент России Владимир Путин рассказал, что страны Африки имеют огромный потенциал. По его словам, он растет в геометрической прогрессии.

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    Марина Совина
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