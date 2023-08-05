В МИД назвали сроки открытия посольств России в двух африканских странах

Захарова: посольства РФ в Буркина-Фасо и Гвинее должны открыться до конца года

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала сроки открытия российских посольств в Буркина-Фасо и Экваториальной Гвинее. По ее словам, это должно произойти до конца года, передает РИА Новости.

Дипломат напомнила, что президент России Владимир Путин на пленарном заседании саммита «Россия — Африка» анонсировал возобновление посольствой деятельности в двух африканских странах после перерыва в 30 лет. 31 июля премьер-министр Михаил Мишустин подписал соответствующие распоряжения.

«Открытие российских дипломатических миссий должно состояться до конца этого года», — сказала Захарова, отметив, что в настоящее время вместе с партнерами Москва обсуждает вопросы технического характера.

Ранее президент России Владимир Путин рассказал, что страны Африки имеют огромный потенциал. По его словам, он растет в геометрической прогрессии.

