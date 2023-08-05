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19:16, 5 августа 2023Россия

Очевидцы сообщили о взрывах в небе над российским регионом

В Калужской области очевидцы сообщили о взрывах в небе над регионом

В Калужской области очевидцы сообщили о взрывах в небе над регионом. Видеозапись, снятую одним из них, опубликовал Telegram-канал Mash.

На кадрах видно инверсионный след, оставленный, по утверждению автора ролика, ракетой. Также были слышны два хлопка, добавил мужской голос за кадром.

По предварительным данным, сработала система противовоздушной обороны. Жители сразу нескольких районов области сообщили, что ни дыма, ни каких-либо иных возможных последствий на земле пока не наблюдается.

Ранее средства ПВО сработали в Крыму. Местные власти сообщили, что в воздушном пространстве над полуостровом были сбиты несколько воздушных целей.

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    Алан Босиков
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