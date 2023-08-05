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13:10, 5 августа 2023Россия

Володин призвал ООН осудить действия Байдена вокруг Тайваня

Володин: ООН должна осудить провокационные действия Байдена вокруг Тайваня

Фото: Александр Казаков / РИА Новости

ООН следует выразить неодобрение действий президента США Джо Байдена вокруг Тайваня, в частности, его решение закупить оружие для государства из выделенных Украине средств. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

«Организация Объединенных Наций должна осудить провокационные действия Байдена, а не молчать, желая сохраниться. Если в ООН не способны предотвратить конфликт и обеспечить глобальную безопасность, то смысла существования в этой организации ровно столько, сколько было в ликвидированной Лиге Наций», — написал Володин.

Спикер назвал планы Байдена по закупке оружия очередной ошибкой. Он отметил, что с помощью конфликта вокруг острова американский лидер желает отвлечь внимание граждан от внутренних проблем США. По его словам, рейтинг президента сейчас рекордно низкий — «с такими результатами выборы не выиграть».

Ранее стало известно, что Байден захотел попросить Конгресс оплатить оружие Тайваню из бюджета для Украины в связи с растущей угрозой со стороны Китая. Если Конгресс одобрит план, Тайвань впервые получит оружие через финансируемую налогоплательщиками США систему, известную как «иностранное военное финансирование».

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