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14:45, 5 августа 2023Россия

Государство на побережье Африки предложило установить безвизовый режим с Россией

Посол Сьерра-Леоне предложил России начать переговоры о безвизовом режиме

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Посол Сьерра-Леоне Мохамед Йонгаво предложил России начать переговоры об установлении безвизового режима. Об этом сообщает Telegram-канал «Говорит Москва».

Это позволило бы россиянам получить визу уже по прибытии в страну, уточнил он. «Не нужно идти за ней в посольство», — уточнил посол.

Сьерра-Леоне — государство на восточноафриканском побережье. По данным из открытых источников, в стране проживают чуть более восьми миллионов человек.

Ранее россиянам напомнили о возможности посетить Европу без получения визы. Желающие могут отправиться без визы в Черногорию, уточнил глава правового комитета Российского союза туриндустрии Георгий Мохов.

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    Алан Босиков
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