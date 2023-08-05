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19:34, 5 августа 2023Мир

Девятерым словакам официально разрешили воевать за Украину

Президент Словакии Чапутова разрешила 9 гражданам официально вступить в ВСУ

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Президент Словакии Зузана Чапутова разрешила девятерым гражданам страны официально вступить в украинскую армию, сообщает портал Teraz со ссылкой на пресс-службу канцелярии главы республики.

Уточняется, что с 24 февраля 2022 года по настоящее время 35 человек подали заявления президенту, чтобы вступить в ВСУ и поехать воевать за Украину. Из них было одобрено девять, 26 словакам отказали.

Поясняется, что служба в иностранных вооруженных силах должна быть санкционирована президентом Словакии в соответствии с Законом о воинской повинности. Ее должны также одобрить министерства обороны, внутренних и иностранных дел страны.

В мае сообщалось, что американский нацист Кент Маклеллан, который, предположительно, участвовал в боях на металлургическом заводе «Азовсталь», объявил о получении украинского гражданства.

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    Антон Похиляк
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