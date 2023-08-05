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02:15, 5 августа 2023Мир

США приостановили часть экономической помощи Нигеру

Госсекретарь США Блинкен заявил о приостановке части экономической помощи Нигеру

Фото: Michalis Karagiannis / Globallookpress.com

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил о приостановке Вашингтоном финансирования ряда зарубежных программ помощи, связанных с Нигером, сообщает РИА Новости.

«Правительство США приостанавливает определенные программы по оказанию зарубежной помощи в интересах властей Нигера», — заявил он.

По его словам, речь не идет о приостановке всех программ помощи стране. Глава американского внешнеполитического ведомства уточнил, что в будущем стране продолжат поставлять гуманитарную и продовольственную помощь.

В ночь на 27 июля военные объявили об отстранении президента Мохамеда Базума и переходе власти к «Национальному совету спасения родины», а также о закрытии границ, приостановке действия конституции и запрете деятельности любых политических партий. Евросоюз в связи с мятежом приостановил финансовую поддержку страны.

Позже представитель Пентагона сообщил, что власти США следят за развитием ситуации в Нигере и сфокусированы на достижении дипломатического решения данного кризиса.

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    Марина Совина
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