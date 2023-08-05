Трамп заявил о выгоде от уголовных обвинений против себя

Трамп заявил, что обвинения против него помогут выиграть выборы президента США

Бывший американский президент Дональд Трамп заявил, что выдвинутые против него уголовные обвинения лишь помогут ему одержать победу на выборах в 2024 году. Об этом пишет ТАСС.

Политик, в отношении которого выдвинуты обвинения по трем уголовным делам, уточнил, что все они ложные. Он заявил о выгоде от обвинений против себя. Как учтонил Трамп, все они могли быть выдвинуты еще два с половиной года назад. «Но они дождались самого разгара предвыборной кампании, когда я стал лидером в опросах общественного мнения», — подчеркнул он. Трамп добавил, что опережает всех, включая действующего президента США Джо Байдена.

По мнению Трампа, каждый раз, когда против него появляется новое обвинение, его рейтинг растет. «Нам нужно еще одно обвинение, чтобы эти выборы можно было завершить. Еще одно обвинение. И ни у кого не останется шансов», — ответил он.

Ранее Трамп назвал суд над ним политическим преследованием. По его словам, этого никогда не должно было случиться в США.