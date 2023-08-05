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13:16, 5 августа 2023Путешествия

Граждан России депортируют из Турции из-за незаконной коммерческой деятельности

Турция депортирует двух граждан России за незаконную коммерческую деятельность

Фото: Unsplash

Турция депортирует двух граждан России из-за их незаконной коммерческой деятельности. Об этом сообщает агентство DHA.

Отмечается, что власти турецкой провинции Анталья приняли такое решение, поскольку россияне через соцсети в районе курорта Кемер сдавали в аренду водные скутеры без лицензии за 320 евро за 3 часа. У них были конфискованы 6 скутеров.

В отношении двух граждан России в связи с осуществлением коммерческой деятельности без лицензии туристического предприятия, их направили в Департамент по миграции для последующей депортации. Еще двое подозреваемых находятся в розыске.

Ранее полиция популярного азиатского курорта Пхукет арестовала трех российских туристок за незаконный бизнес, они оказывали услуги по маникюру в салоне в районе Чернгталай. Их доставили в участок и предъявили обвинения в незаконной работе. Полицейские обратили внимание на салон после жалоб в социальных сетях на то, что иностранцы нелегально занимают рабочие места местных жителей.

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    Виктория Кондратьева
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