Граждан России депортируют из Турции из-за незаконной коммерческой деятельности

Турция депортирует двух граждан России за незаконную коммерческую деятельность

Турция депортирует двух граждан России из-за их незаконной коммерческой деятельности. Об этом сообщает агентство DHA.

Отмечается, что власти турецкой провинции Анталья приняли такое решение, поскольку россияне через соцсети в районе курорта Кемер сдавали в аренду водные скутеры без лицензии за 320 евро за 3 часа. У них были конфискованы 6 скутеров.

В отношении двух граждан России в связи с осуществлением коммерческой деятельности без лицензии туристического предприятия, их направили в Департамент по миграции для последующей депортации. Еще двое подозреваемых находятся в розыске.

Ранее полиция популярного азиатского курорта Пхукет арестовала трех российских туристок за незаконный бизнес, они оказывали услуги по маникюру в салоне в районе Чернгталай. Их доставили в участок и предъявили обвинения в незаконной работе. Полицейские обратили внимание на салон после жалоб в социальных сетях на то, что иностранцы нелегально занимают рабочие места местных жителей.