МИД России напомнил США о желании выполнения решений по зерновой сделке

Захарова: Россия хочет выполнения пакетной договоренности по зерновой сделке

Россия хочет выполнения второй части пакетной договоренности по зерновой сделке. Об этом США напомнила официальный представитель российского МИД Мария Захарова в ответ на заявление главы отдела Госдепартамента по координации санкций Джима О’Брайена.

«Мы хотим выполнения второй части пакетной договоренности "Черноморская инициатива". Все, что зафиксировано на бумаге, заверено генсеком ООН. Если информации сайта МИД России недостаточно, то представитель посольства США может обратиться в МИД за дополнительными разъяснениями», — подчеркнула дипломат.

О’Брайен заявил, что России необходимо разъяснить, чего она просит по зерновой сделке, поскольку «Москва выдвинула ряд разных требований, но все они касаются того, что различные российские институции не получают услуг от частного сектора».

Ранее Захарова призвала Запад прекратить «лицемерить и врать» о зерновой сделке. Дипломат отметила, что за год действия сделки из портов Одессы, Черноморска и Южного было вывезено около 33 миллионов тонн зерновых, доля пшеницы составила всего 8,8 миллиона тонн.