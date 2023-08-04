Мария Захарова призвала Запад прекратить «лицемерить и врать» о зерновой сделке

США и другие западные страны должны прекратить «лицемерить и врать» о зерновой сделке. С таким призывом выступила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает ТАСС.

Дипломат отметила, что за год действия сделки из портов Одессы, Черноморска и Южного было вывезено около 33 миллионов тонн зерновых, доля пшеницы составила всего 8,8 миллиона тонн. «При этом объемы общемирового зернового экспорта составляют 422,4 миллиона тонн, в том числе 205,6 миллиона тонн пшеницы», — добавила она, указав на незначительность украинского вклада.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что, если Москва вернется в зерновую сделку, Вашингтон продолжит содействовать экспорту продовольствия. Он также сказал, что ограничения, введенные Соединенными Штатами, не касались продовольствия.

Блинкен подчеркнул, что черноморская инициатива, действие которой завершилось 17 июля, демонстрировала «конкретные, осязаемые, мощные результаты», и выступил за ее возобновление в Совете Безопасности ООН.