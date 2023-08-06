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12:22, 6 августа 2023Силовые структуры

Россиянка отбилась от пытавшегося ее изнасиловать уголовника

В Бурятии женщина прокусила ладонь уголовника и спаслась от изнасилования

Фото: alleks19760526 / Shutterstock / Fotodom

В Республике Бурятия 31-летнего россиянина приговорили к пяти годам колонии особого режима за грабеж и попытку изнасилования. Об этом в воскресенье, 6 августа, «Ленте.ру» рассказали в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, многократно судимый за преступления против половой свободы уголовник в ночь на 14 апреля распивал алкоголь в одном из гаражей. Позже на улице он заметил женщину, которая возвращалась от подруги одна. Решив, что она станет легкой добычей, мужчина настиг свою цель, повалил на землю и стал душить, чтобы изнасиловать. Но россиянка оказала активное сопротивление — расцарапала насильнику лицо, прокусила ладонь и нанесла побои.

Осознав, что изнасилование провалилось, злоумышленник выхватил у женщины сумку с 22 тысячами рублей и сбежал. По горячим следами сотрудники правоохранительных органов вышли на след подозреваемого и задержали.

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    Владимир Седов
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