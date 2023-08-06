На Украине сообщили о взрывах в Харьковской области

«Зеркало недели»: в Купянском районе Харьковской области произошли взрывы

В Харьковской области Украины произошли взрывы. Об этом сообщает издание «Зеркало недели» в Telegram-канале.

«Харьковская область, Купянский район, местные паблики сообщают об очередных взрывах», — говорится в сообщении. Других подробностей произошедшего не приводится. Информации о разрушениях и пострадавших нет. Как следует из данных онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны, воздушная тревога в регионе в настоящее время не объявлена.

Ранее Министерство обороны РФ сообщило, что российские войска в ходе наступления на широком фронте улучшили положение по переднему краю в Харьковской области. В частности, Вооруженные силы (ВС) России улучшили положение в районе населенных пунктов Ольшана и Першотравневое.