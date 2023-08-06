Вор сознался в краже спустя два года из-за угрызений совести

Вор признался полицейским в краже велосипеда из-за замучившей его совести

В Московской области вор явился в полицию и признался в совершенной два года назад краже. Об этом в воскресенье, 6 августа, сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным канала, в августе 2021 года мужчина украл велосипед в деревне Сабурово. По его словам, причиной этого стала нужда, вызванная отсутствием денег и работы, ему нечем было заплатить за дорогу. Позже, добравшись на украденном транспорте до дома, он продал велосипед за 5 тысяч рублей, чтобы купить себе еды. Мужчина рассказал полицейским, что его два года терзала совесть из-за совершенного проступка, и потому он решил сдаться.

Полицейские приняли заявление явившегося с повинной и теперь разбираются в деталях произошедшего.