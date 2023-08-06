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12:47, 6 августа 2023Силовые структуры

Вор сознался в краже спустя два года из-за угрызений совести

Вор признался полицейским в краже велосипеда из-за замучившей его совести

Фото: FotograFFF / Shutterstock / Fotodom

В Московской области вор явился в полицию и признался в совершенной два года назад краже. Об этом в воскресенье, 6 августа, сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным канала, в августе 2021 года мужчина украл велосипед в деревне Сабурово. По его словам, причиной этого стала нужда, вызванная отсутствием денег и работы, ему нечем было заплатить за дорогу. Позже, добравшись на украденном транспорте до дома, он продал велосипед за 5 тысяч рублей, чтобы купить себе еды. Мужчина рассказал полицейским, что его два года терзала совесть из-за совершенного проступка, и потому он решил сдаться.

Полицейские приняли заявление явившегося с повинной и теперь разбираются в деталях произошедшего.

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    Владимир Седов
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