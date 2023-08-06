Маск пообещал оплатить судебные иски всем пострадавшим за лайки в Twitter

Маск выразил готовность оплатить судебные иски пострадавшим за лайки в соцсети X

Пользователям Twitter (новое название — X), которые столкнулись с несправедливым отношением работодателей из-за публикаций или лайков на платформе, соцсеть готова оплатить судебный счет. Об этом заявил глава компании, американский миллиардер Илон Маск, передает РИА Новости.

Предприниматель пообещал, что компания возместит расходы на судебные иски всем, кто оказался в подобной ситуации. «Без ограничений», — подчеркнул он.

24 июля Twitter был переименован в X. Нововведения также коснулись логотипа платформы: вместо голубой птицы на нем теперь изображена буква X.