Мэр Тбилиси сообщил о полном уничтожении курорта Шови из-за оползня

Мэр Тбилиси сообщил о полном уничтожении курорта Шови в результате оползня

Мэр Тбилиси, генеральный секретарь правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Каха Каладзе сообщил о том, что курорт Шови в высокогорном крае Рача в Грузии был полностью уничтожен в результате оползня, сошедшего 3 августа. Его слова цитирует BM.ge.

«Трагедия, случившаяся в Раче, конкретно в Шове, очень серьезная. Можно прямо сказать, что Шови не существует, он полностью разрушен, залит грязью», — рассказал градоначальник.

Каладзе выразил благодарность сотрудникам МЧС, спасателям и волонтерам, а также заявил, что в зоне схождения оползня ведутся работы по устранению последствий.

«Ведутся работы по очистке, мобилизована техника, все соответствующие службы находятся на месте, работают слаженно. Всего мобилизовано около 80 единиц техники», — отметил мэр Тбилиси.

Как сообщалось ранее, оползень сошел на территории гостиницы «Сансет Шови» днем в четверг, 3 августа. В результате повреждены мосты и дороги, ведущие к гостинице. Спасателям удалось вывезти в безопасное место до 70 человек.