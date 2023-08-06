В России заявили о недоверии к ВСУ со стороны Запада

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Аналитик Насонов: военной техникой Запада в зоне СВО управляют польские наемники

Западные страны не доверяют украинским военнослужащим, поэтому поставленной ими военной техникой в зоне спецоперации управляют польские наемники. Об этом рассказал эксперт по безопасности, полковник запаса, ветеран боевых действий Роман Насонов в беседе с Ura.ru.

По его словам, западные союзники Киева передают свою технику польским подразделениям и частям, а не украинским, поскольку считают, что это снижает риск ее попадания «в качестве трофеев в российскую коллекцию». «Также они сами, в том числе дистанционным образом, используют это оружие напрямую», — добавил Насонов.

Кроме того, он оценил вероятность отправки на Украину сверхсовременного оружия. По мнению эксперта, маловероятно, что западные страны пойдут на этот шаг. Он пояснил, что большая часть современного высокотехнологического оружия, которое у них есть, не была проверена на практике в общевойсковом бою. «Они боятся поставлять это оружие украинским вооруженным формированиям», — заявил аналитик.

Ранее министр обороны Германии Борис Писториус выступил против отправки крылатых ракет на Украину. Он подчеркнул, что на данный момент их поставка не является главным приоритетом. Однако глава Минобороны допустил, что в будущем Германия передаст необходимую технику Киеву.