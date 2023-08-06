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22:13, 6 августа 2023Мир

Экс-разведчик США рассказал о последствиях для Польши в случае войны с Россией

Экс-разведчик США Риттер: Польша потеряет армию в случае войны с Россией

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Польша потеряет всю армию, если начнет конвенциональную войну против России. Об этом заявил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу The Geopolitics In Conflict Show.

Риттер отметил, что власти Польши собираются потратить сотни миллиардов евро, чтобы «построить внушительную армию». Однако создание бронетанковых кулаков не поможет Варшаве в случае военного конфликта с Москвой, уточнил он.

«Я бы посоветовал им взглянуть на поле боя на Украине и понять, что конвенциональная война с Россией приведет к тому, что Польша потеряет все, что пыталась приобрести», — рассказал офицер.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что отношения Польши и Украины являются сложной исторической субстанцией, в дальнейшем напряжение между странами будет лишь усиливаться.

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    Юлия Мискевич
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