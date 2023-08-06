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03:25, 6 августа 2023Бывший СССР

Сын депутата партии Зеленского уехал с Украины и не вернулся

«Зеркало недели»: сын депутата партии «Слуга народа» Копанчук уехал с Украины

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Сын депутата Елены Копанчук Дмитрий от пропрезидентской партии «Слуга народа» покинул Украину и не вернулся. Об этом сообщает издание «Зеркало недели».

Как стало известно, 22-летний мужчина выехал из страны 1 января под предлогом сопровождения отца-инвалида, доцента кафедры уголовного права Хмельницкого университета управления и права. Он обещал вернуться на родину, однако не стал этого делать. При этом 46-летний отец Дмитрия Владимир вернулся на Украину 7 февраля. Кроме того, выяснилось, что в 2022 году, несмотря на запрет выезда из страны для мужчин призывного возраста, Дмитрий Копанчук трижды побывал за границей.

Отмечается, что родители Дмитрия отказались давать комментарии.

На Украине с 24 февраля 2022 года введено военное положение. Мужчинам от 18 до 60 лет запрещено выезжать за границу. В июне 2022 года на сайте главы государства появилась петиция с просьбой отменить запрет на выезд, но президент ответил на нее отказом.

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    Марина Совина
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