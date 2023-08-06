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05:37, 6 августа 2023Мир

Зеленского предупредили о скором отказе США от Украины

Макгрегор: Соединенные Штаты хотят обвинить Украину в поражении и уйти

Фото: Chris Emil Janssen / Globallookpress.com

Власти США ищут способ отмежеваться от своего тотального провала на Украине, и одним из способов для решения этого вопроса Вашингтон рассматривает обвинение Киева в поражении. Такое мнение высказал бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Douglas Macgregor Straight Calls.

По словам эксперта, чиновники в администрации США хотят заявить: «Ну, послушайте, мы сделали все, что могли, мы дали этим украинцам все, но они не смогли ничего сделать, так что теперь это их проблема».

Макрегор отметил, что такой подход свидетельствует о сдвиге в сознании американцев, несмотря на то, что в Белом доме с не хотят признавать тот факт, что Украина стала для США катастрофой. Вашингтон, по мнению аналитика, допустил ошибку, недооценив силы РФ и из-за этого пожертвовав всей украинской нацией, и теперь пытается выработать разные направления для того, чтобы выйти из сложившегося положения. «Одно из этих направлений — скрыть катастрофу, свалить все на украинцев и убраться восвояси», — подытожил эксперт.

Ранее Дуглас Макгрегор рассказал, что Владимира Зеленского разочаровал отказ американских властей предоставить стране доступ к «ядерному зонтику».

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    Екатерина Подвигина
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