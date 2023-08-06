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08:00, 6 августа 2023Мир

В Британии сочли КСИР Ирана главной угрозой нацбезопасности

Times: МВД Великобритании считает КСИР Ирана наибольшей угрозой нацбезопасности

Фото: IRGC / WANA (West Asia News Agency) / Reuters

Власти Великобритании считают Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана самой большой угрозой национальной безопасности страны. Об этом пишет газета The Sunday Times со ссылкой на источник в британском МВД.

«Угроза со стороны Ирана, как всегда, стала беспокоить нас больше всего», — сообщил он. Как стало известно газете, глава британского ведомства Суэлла Браверман опасается, что КСИР усилит свою деятельность на территории Великобритании. Помимо этого в Лондоне выразили беспокойство разведданными, согласно которым Тегеран якобы пытается завербовать в Великобритании членов местного криминала, чтобы с их помощью нападать на оппонентов власти в Иране.

Кроме того, источник отметил, что в Тегеране «становятся все более агрессивными и их аппетит растет». По его словам, власти Исламской республики «в штыки воспринимают каждого, кто бросает вызов их режиму».

Ранее власти Великобритании назвали приоритетом противостояние угрозе, которая исходит со стороны России. В стране выразили беспокойство по поводу углубляющегося сотрудничества России с Китаем, а также Ираном после начала спецоперации на Украине.

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    Марина Совина
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