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21:10, 6 августа 2023Спорт

Футбольный клуб «Динамо» вырвал победу у «Зенита» в матче РПЛ

«Динамо» победил «Зенит» со счетом 3:2 в матче РПЛ, Тюкавин сделал дубль

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Петербургский «Зенит» проиграл московскому «Динамо» в третьем туре Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла на стадионе «Санкт-Петербург» и завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей. На второй минуте вывел гостей вперед нападающий Константин Тюкавин. На девятой минуте мяч в свои ворота забил защитник москвичей Фабиан Бальбуэна. На 33-й минуте Тюкавин сделал дубль. На 90-й минуте сравнял счет нападающий сине-бело-голубых Иван Сергеев. На шестой добавленной ко второму тайму минуте вырвал победу для «Динамо» форвард Вячеслав Грулев.

После трех матчей «Зенит» располагается на седьмом месте в РПЛ, набрав четыре очка. «Динамо» занимает шестое место, имея в активе четыре очка. Лидирует московский «Спартак» с девятью очками.

В следующем туре «Зенит» примет воронежский «Факел», а «Динамо» — калининградскую «Балтику». Обе встречи пройдут 13 августа.

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    Анастасия Борисова
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