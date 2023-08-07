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09:05, 7 августа 2023Путешествия

В аэропортах Москвы произошла массовая отмена и задержка рейсов

«Яндекс.Расписания»: в аэропортах Москвы отменили и задержали 18 рейсов

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

В трех московских аэропортах в понедельник, 7 августа, произошла массовая отмена и задержка рейсов. По данным сервиса «Яндекс.Расписания», 18 воздушных судов не вылетели по плану.

Во Внуково отменился один рейс, в Домодедово — десять рейсов задержано и два отменено. В Шереметьево тем временем перенесли четыре авиарейса и еще один отменили.

Информации о сбоях в расписании в Жуковском нет. О причине массового изменения времени вылета самолетов в столичных авиагаванях не сообщается.

Ранее стало известно, что пассажиры United Airlines просидели в самолете на жаре семь часов, но так и не смогли улететь. По словам одной из пассажирок, им не предложили воду или еду, а бортпроводники не отвечали на вопросы путешественников.

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    Марина Черняк
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