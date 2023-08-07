Минздрав Латвии захотел ограничить продажу алкоголя из-за роста пьянства

В Латвии захотели ограничить продажу алкоголя жителям из-за чрезмерного употребления спиртных напитков. Об этом сообщает Rubaltic.ru.

По словам руководителя службы наркологической помощи Центра психиатрии и наркологии Астриды Стирна, с каждым годом в Латвии растет число пациентов, проходящих лечение от алкогольной зависимости.

Уточняется, что министерство здравоохранения страны выступает за скорейшее внедрение ограничений по продаже алкоголя населению. Латвийский сейм рассмотрит разработанный законопроект о снижении доступности алкогольной продукции уже осенью.

Приобрести спиртные напитки можно будет лишь с десяти утра до восьми вечера, а в воскресенье — только до трех часов дня, следует из законопроекта. Лицам, не достигшим 20 лет, планируется запретить продавать алкоголь вообще.

Ранее стало известно, что в России обсуждают ограничения продажи алкоголя в заведениях общепита, расположенных в жилых домах.