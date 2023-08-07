Командир «Ахмата» рассказал о подготовке ВСУ к новой атаке на Артемовск

Командир «Ахмата» Алаудинов заявил о подготовке ВСУ к новой атаке на Артемовск

Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовятся к новой атаке на Артемовск (дореволюционное название, принятое на Украине, — Бахмут), заявил командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов. Об этом сообщает РИА Новости.

«Да, мы в курсе, что противник готовит очень серьезно еще один рывок — будет пытаться прорваться. Но что бы он ни делал, у него нет сил для того, чтобы взять Бахмут — Артемовск, это вопрос однозначный», — сказал он.

Алаудинов отметил, что ВСУ прикладывают большие силы для наступления на город и несут большие потери. По его словам, 22-я бригада украинской армии из-за постоянных атак фактически перестала существовать.

Ранее американское издание The Wall Street Journal заявило, что украинским войскам вряд ли удастся вернуть Артемовск из-за усиления российской обороны. Как отмечается в материале, по этой причине контрнаступление Киева затягивается.