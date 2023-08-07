В ДНР сообщили об улучшении позиций на авдеевском направлении

Пушилин сообщил об улучшении позиций российских сил на авдеевском направлении

Вооруженные силы России (ВС РФ) улучшили позиции на авдеевском направлении. Об этом сообщил врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин, передает РИА Новости.

«Авдеевское направление: здесь был ряд улучшений позиций нашими подразделениями. Достаточно тяжело продвигаться, но продвигаются наши подразделения», — сказал он. По словам Пушилина, Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут достаточно серьезные потери в живой силе и технике.

3 августа советник врио главы ДНР Ян Гагин заявил, что ВС РФ наступают на авдеевском направлении с трех сторон: прямо и по флангам. У украинских войск достаточно «серьезный укрепрайон и эшелонированная оборона» в Авдеевке, добавил он. Как утверждал Гагин, ВСУ истощены. Интенсивность атак со стороны украинской армии меньше, чем месяц назад, считает он.