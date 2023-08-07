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09:33, 7 августа 2023Бывший СССР

В ДНР сообщили об улучшении позиций на авдеевском направлении

Пушилин сообщил об улучшении позиций российских сил на авдеевском направлении

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Вооруженные силы России (ВС РФ) улучшили позиции на авдеевском направлении. Об этом сообщил врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин, передает РИА Новости.

«Авдеевское направление: здесь был ряд улучшений позиций нашими подразделениями. Достаточно тяжело продвигаться, но продвигаются наши подразделения», — сказал он. По словам Пушилина, Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут достаточно серьезные потери в живой силе и технике.

3 августа советник врио главы ДНР Ян Гагин заявил, что ВС РФ наступают на авдеевском направлении с трех сторон: прямо и по флангам. У украинских войск достаточно «серьезный укрепрайон и эшелонированная оборона» в Авдеевке, добавил он. Как утверждал Гагин, ВСУ истощены. Интенсивность атак со стороны украинской армии меньше, чем месяц назад, считает он.

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    Кристина Есикова
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