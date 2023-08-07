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10:06, 7 августа 2023Россия

В регионе России осенью примут закон о штрафах за отказ от Знамени Победы

В Башкирии осенью примут закон о штрафах за отказ от Знамени Победы

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

В Башкирии к осени должны принять закон, который подразумевает штрафы за неиспользование Знамени Победы. Об этом сообщили в пресс-службе Госсобрания — Курултая республики, пишет РБК.

Проект поправок в кодекс Республики Башкирия уже приняли в первом чтении, его рассмотрение планируют продолжить в осеннюю парламентскую сессию. По мнению председателя Госсобрания Константина Толкачева, такое наказание заставит жителей выполнять принятый ранее закон, который предписывает вывешивать на официальных зданиях копию исторического флага в дни празднования победы в Великой Отечественной войне.

Предполагается, что за неиспользование Знамени Победы будут штрафовать чиновников на 10-15 тысяч рублей, организации — на 20-25 тысяч рублей. Такие взыскания помогут предотвратить распространение ксенофобии и фашизма в обществе, считает Толкачев.

«Память о героических и вместе с тем трагических страницах истории ХХ века должна переходить из поколения в поколение, чтобы ни мы, ни наши потомки не допустили реванша коричневой чумы», — сказал спикер Госсовета.

В 2022 году президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому георгиевские ленты приравниваются к символам воинской славы. За их публичное осквернение предусматривается наказание в виде штрафа или лишение свободы на срок до пяти лет

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    Анастасия Шейкина
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