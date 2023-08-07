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11:23, 7 августа 2023Ценности

Стилист назвал лучшие прически для россиянок зрелого возраста

Стилист Матреничев назвал каскад и каре лучшими стрижками для зрелых женщин

Фото: Adam Winger / Unsplash

Стилист-имиджмейкер Сергей Матреничев назвал лучшие прически для россиянок зрелого возраста. Его комментарий публикует портал «А теперь внимание!».

По словам эксперта, женщинам старше 40 лет следует выбирать такие стрижки, как каскад и прямое каре. Также он посоветовал обратить внимание на укладки с челкой-шторкой.

При этом к ухудшающим внешний вид деталям собеседник издания отнес неравномерно окрашенные, а также грязные пряди. В то же время специалист призвал отказаться от причесок с длинными волосами.

В июле звездный парикмахер Джей Смолл назвал самые лучшие прически для маскировки залысин у мужчин. Так, эксперт порекомендовал присмотреться к начесам. Кроме того, скрыть проблемные участки можно с помощью пробора, предварительно намочив волосы водой.

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    Алина Гостева
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