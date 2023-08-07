Бизнес рекордно потратился на экологию

FinExpertiza: расходы бизнеса на экологию впервые достигли 1,1 трлн рублей

В 2022 году траты российского бизнеса на экологию достигли рекордных 1,1 триллиона рублей. Планка в триллион была превышена впервые, передает РБК со ссылкой на данные FinExpertiza.

Показатель 2022-го оказался на 12,2 процента выше итога 2021 года. 774,4 миллиарда рублей пришлись на текущие эксплуатационные расходы и оплату услуг по охране природы спецорганизациям. Еще 306,9 миллиарда было направлено на экологические инвестиции. Эксперты отмечают, что рост расходов компаний на экологию сопоставим со среднегодовыми потребительской инфляцией (13,8 процента) и промышленной инфляцией (11,4 процента). В реальном выражении траты остались на уровне 2021 года, однако впервые превысили триллион рублей.

Наибольшие расходы на экологию среди экономических отраслей понесли обрабатывающие производства: металлургия (171,7 миллиарда рублей), химическая промышленность (67,8 миллиарда) и производители кокса и нефтепродуктов (63 миллиарда). Самые значительные расходы зафиксировали в Красноярском крае (99,6 миллиарда), Москве (68 миллиарда) и Подмосковье (57,6 миллиарда). Минимум средств потратил бизнес в Ингушетии (41 миллиарда), Дагестане (128 миллиарда) и Калмыкии (270 миллиарда).

За последние десять лет корпоративные расходы на защиту окружающей среды увеличились в 2,2 раза. Затраты растут вслед за общим увеличением расходов, развитием производства и экономики в целом. Расширение производства и рост числа предприятий усиливают пагубное воздействие на экологию, которое предприятия обязаны купировать. В то же время государство ужесточает регулирование в этой сфере по мере повышения внимания к проблемам глобального потепления.

Ранее сообщалось, что к концу 2024 года Российский экологический оператор (РЭО) вложит в экологическую отрасль около 240 миллиардов рублей. Средства пойдут на строительство инфраструктуры для достижения целевых показателей.