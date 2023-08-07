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06:00, 7 августа 2023Интернет и СМИ

Мужчина не побрился вечером и столкнулся с неприятными последствиями

Фото: goodluz / Shutterstock / Fotodom

Пользователь Reddit с ником MarcoDanielRebelo поделился историей о том, как не побрился вечером и наутро столкнулся с неприятными последствиями. Он признался, что получил множество насмешек из-за случившегося.

Мужчина рассказал, что впервые решил побриться не вечером, а утром, перед выходом на работу. Но в процессе электрическая бритва сломалась, а под рукой не оказалось других подходящих инструментов. Не желая опаздывать на работу, герой истории решил выйти с наполовину выбритым лицом.

«Учитывая, что моя работа предполагает постоянное общение с людьми, можете представить, как прошло мое утро. Некоторые клиенты просто смеялись надо мной. Один из них, глядя на меня, сказал: "Я не стану доверять тебе, ты двуличный"», — пожаловался он. Мужчина добавил, что ему удалось добриться только в обеденный перерыв после того, как он купил одноразовую бритву.

В комментариях читатели посмеялись над произошедшем. «Поэтому я всегда держу пачку одноразовых бритв Bic», «Подобные истории заставляют меня задуматься, когда я в последний раз был гладко выбрит или покупал бритвы», «Вы пришли на работу с не до конца выбритым лицом вместо того, чтобы зайти в магазин за бритвой и опоздать на 10 минут?» — написали пользователи.

Ранее другой пользователь Reddit рассказал, как поставил лайк на откровенную фотографию 20-летней подруги его дочери и испугался возможных последствий. Больше всего ему бы не хотелось, чтобы об этом кто-нибудь узнал.

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    Мария Большакова
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