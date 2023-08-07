В ДНР заявили о росте числа раненых среди мирного населения

Пушилин: растет число раненых среди мирных жителей из-за кассетных боеприпасов

Врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что растет число раненых среди мирного населения региона из-за применения Вооруженными силами Украины (ВСУ) кассетных боеприпасов. Его цитирует РИА Новости.

По его словам, это не единичный случай, с учетом применения указанных снарядов растет и количество раненых среди гражданских жителей. Он отметил, что Киев делает это целенаправленно, пытаясь перегрузить российскую систему противовоздушной обороны (ПВО). «И в ряде случаев, с учетом массированности обстрелов, иногда это получается», — сказал Пушилин о попытках ВСУ.

6 августа украинская армия обстреляла микрорайон Азотный Куйбышевского района Донецка. Врио главы ДНР сообщал, что ВСУ применили артиллерию калибром 155 миллиметров с кассетной боевой частью. В результате были повреждены восемь жилых домов и четыре объекта инфраструктуры на территории Донецка и Горловки, уточнил он.