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20:51, 7 августа 2023Из жизни

Беглого преступника нашли благодаря фото с футбольного праздника

Увлечение футболом беглого итальянского преступника привело к его аресту

Фото: Francesco Pecoraro / Getty Images

В Греции фото с футбольного праздника помогло полицейским задержать беглого итальянского преступника. Об этом сообщает Daily Mirror.

60-летний Винченцо Ла Порта, предположительно, имеет тесные связи с организованной преступной группировкой Каморра в Неаполе. Ему удавалось скрываться от правоохранительных органов в течение 11 лет.

Преступника нашли благодаря фотографии, сделанной на греческом острове Корфу во время празднования победы футбольной команды из Неаполя — она впервые за три десятилетия заняла первое место. «Его привели к аресту увлечение футболом и любовь к Неаполю. После победы команды в чемпионате Ла Порта не смог удержаться от празднования», — пояснили в полиции.

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Полицейские задержали преступника, когда он пытался уехать на мопеде.

Ла Порта фигурировал в списке ста самых опасных преступников Италии. Он был осужден за участие в преступной организации, уклонение от уплаты налогов и мошенничество. Если его экстрадируют в Италию, ему грозит тюремное заключение длительностью 14 лет и четыре месяца.

Адвокат Ла Порты Атанасиос Гианнакурис сообщил, что в Греции его подзащитный создал новую семью. «У него есть девятилетний сын, и он работает поваром, чтобы свести концы с концами. У него проблемы с сердцем. Если его экстрадируют, семье грозит нищета», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что итальянского мафиози Марка Ферена Клода Биара, около семи лет находившегося в бегах, нашли по кулинарному блогу на YouTube. На видео беглец скрывал лицо, но его выдали татуировки на теле.

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    Алиса Дмитриева
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