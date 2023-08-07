Появилось видео из атакованной дроном Калужской области

В сети появилось видео, снятое в Калужской области в момент атаки беспилотника

В сети появились кадры, снятые в Калужской области в момент атаки беспилотника на регион. Их публикует Mash в Telegram-канале.

На кадрах видна световая вспышка, похожая на работу системы ПВО. После длительной вспышки следует одна короткая, на этом видеозапись заканчивается.

Беспилотник в Калужской области сбили в районе двух часов ночи в понедельник, 7 августа. Система ПВО сработала в Ферзиковском районе, никто не пострадал, разрушений также не зафиксировано.

Расстояние от Калужской области до Москвы составляет около 260 километров. Она граничит с Московской, Тульской, Брянской, Смоленской и Орловской областями.