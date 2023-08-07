В Калужской области сбили беспилотник

Калужский губернатор Шапша заявил об уничтожении беспилотника системой ПВО

В Калужской области система противовоздушной обороны (ПВО) сбила беспилотник. Об этом сообщил губернатор российского региона Владислав Шапша в Telegram-канале.

Глава области уточнил, что беспилотный летательный аппарат был сбит в районе двух часов ночи в понедельник, 7 августа. Система ПВО сработала в Ферзиковском районе.

«Последствий для людей и инфраструктуры нет», — сообщил губернатор. Он не привел других последствий произошедшего.

Калужскую область уже не раз атаковывали с помощью беспилотников. Последнй раз шесть дронов сбила система ПВО 3 августа. По данным Минобороны, никто не пострадал, разрушений не было зафксировано.

Расстояние от Калужской области до Москвы составляет около 260 километров. Она граничит с Московской, Тульской, Брянской, Смоленской и Орловской областями.