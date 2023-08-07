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09:54, 7 августа 2023Наука и техника

Зарегистрировано высокоэнергетическое излучение Солнца

Physical Review Letters: зарегистрировано высокоэнергетическое излучение Солнца

Изображение: Mehr Un Nisa / phys.org

Международная группа ученых впервые зафиксировали высокоэнергетические фотоны от Солнца в составе гамма-лучей, которые имеют диапазон энергии от 0,5 до 2,6 тераэлектронвольта. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Physical Review Letters.

Хотя высокоэнергетический свет не достигает поверхности Земли, гамма-лучи создают излучение и частицы, которые обнаруживаются детекторами Высокогорной водной черенковской обсерваторией (HAWC). HAWC использует сеть из 300 больших резервуаров для воды, каждый из которых наполнен примерно 200 тоннами воды. Установка расположена между вершинами двух спящих вулканов в Мексике, на высоте около 4000 метров над уровнем моря.

Когда частицы широкого атмосферного ливня взаимодействуют с водой в резервуарах HAWC, они создают так называемое черенковское излучение, которое можно обнаружить с помощью детекторов.

В 1990-х годах ученые предсказали, что Солнце может производить гамма-лучи, когда высокоэнергетические космические лучи сталкиваются с протонами на Солнце. Также исследователи предположили, что эти гамма-лучи редко достигают Земли. Открытие показало, что существуют неизвестные механизмы, которые позволяют гамма-лучам достигать высоких энергий.

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    Александр Еникеев
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