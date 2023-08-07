Российские войска отбили атаку украинских штурмовиков на одном из направлений

Минобороны: отражена атака украинских штурмовых групп на донецком направлении

Российские военнослужащие отразили атаку украинских штурмовых групп на донецком направлении. Об этом сообщил 7 августа официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

В попытке атаки участвовали подразделения 81-й аэромобильной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ). Противостоявшие им бойцы группировки российских войск «Юг» не допустили продвижения бригады.

Помимо этого, в районах ряда населенных пунктов Донецкой народной республики средствами авиации и артиллерии было нанесено поражение живой силе и военной технике ВСУ.

Общие потери украинских войск на указанном направлении за последние сутки составили до 135 человек. Помимо этого, были уничтожены два танка и шесть единиц иной бронетехники, а также три артиллерийских орудия, в том числе буксируемая гаубица М777 американского производства.

Также Минобороны сообщило, что на купянском направлении было отражено 12 контратак ВСУ. На этом направлении за последние трое суток российские подразделения продвинулись на глубину до трех километров по фронту 11 километров, подчеркнули в военном ведомстве.