Россиянам назвали улучшающие работу мозга и укрепляющие память продукты

Нутрициолог Костенко: употребление в пищу рыбы и орехов улучшит работу мозга

Регулярное употребление в пищу рыбы, морепродуктов и различных орехов улучшит работу мозга и поддержит когнитивные способности. Эти и некоторые другие укрепляющие память продукты дипломированный нутрициолог Наталья Костенко и диетолог клиники Biogena Татьяна Семенова назвали в ходе беседы с «Лентой.ру».

Со ссылкой на исследования Костенко рассказала россиянам, что лучший способ помочь мозгу функционировать эффективнее — это исключить из рациона вредные жиры и разнообразить его пищей растительного происхождения. В первую очередь она рекомендовала есть больше злаков и бобовых, в частности, бурого риса, перловки, овсянки, нута, красной фасоли. Они богаты фолиевой кислотой и витаминами группы В, улучшающими память.

В качестве еще одной необходимой для здоровья мозга группы продуктов нутрициолог выделила свежие овощи.

Свекла расширяет сосуды и тем самым позволяет большему количеству насыщенной кислородом крови поступать в мозг, а в темной листовой зелени содержится много витамина С. Этот антиоксидант, как известно, уменьшает возрастную потерю памяти. Зелень также богата фолиевой кислотой, способствующей хорошему мозговому кровообращению Наталья Костенко нутрициолог

Не менее важно включить в рацион источники полезных жиров — рыбу жирных сортов, оливковое масло, семечки, орехи, продолжила Костенко. В этих продуктах содержатся жирные кислоты Омега-3, которые способствуют уменьшению уровня воспаления в организме, что приводит к улучшению когнитивных функций.

В свою очередь, диетолог Семенова посоветовала для здоровья мозга регулярно есть яйца, так как в них есть вещество холин, участвующее в построении некоторых важнейших мембран мозга. Также, по ее мнению, стоит включить в рацион шоколад и какао.

Содержащиеся в какао и шоколаде флавоноиды в мозге могут накапливаться в областях, отвечающих за обучение и память человека. Одно из исследований подтверждает, что пожилые, добавляющие в свой рацион продукты с высоким содержанием этих веществ, показывают более высокие результаты в когнитивных тестах. Также шоколад богат кофеином, который, как известно, является мозговым стимулятором Татьяна Семенова диетолог, нутрициолог

Помимо этого, Семенова рекомендовала для здоровья мозга регулярно употреблять в пищу чернику, говяжью печень и морскую капусту, в которой много благотворно влияющего на когнитивные способности йода.

Ранее врач-гастроэнтеролог Владимир Неронов предупредил о последствиях сыроедения для здоровья. Он назвал эту систему питания «русской рулеткой» для организма, которая рано или поздно закончится в кабинете врача.