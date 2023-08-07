Россиянам назвали улучшающие работу мозга и укрепляющие память продукты
Регулярное употребление в пищу рыбы, морепродуктов и различных орехов улучшит работу мозга и поддержит когнитивные способности. Эти и некоторые другие укрепляющие память продукты дипломированный нутрициолог Наталья Костенко и диетолог клиники Biogena Татьяна Семенова назвали в ходе беседы с «Лентой.ру».
Со ссылкой на исследования Костенко рассказала россиянам, что лучший способ помочь мозгу функционировать эффективнее — это исключить из рациона вредные жиры и разнообразить его пищей растительного происхождения. В первую очередь она рекомендовала есть больше злаков и бобовых, в частности, бурого риса, перловки, овсянки, нута, красной фасоли. Они богаты фолиевой кислотой и витаминами группы В, улучшающими память.
В качестве еще одной необходимой для здоровья мозга группы продуктов нутрициолог выделила свежие овощи.
Свекла расширяет сосуды и тем самым позволяет большему количеству насыщенной кислородом крови поступать в мозг, а в темной листовой зелени содержится много витамина С. Этот антиоксидант, как известно, уменьшает возрастную потерю памяти. Зелень также богата фолиевой кислотой, способствующей хорошему мозговому кровообращению
Не менее важно включить в рацион источники полезных жиров — рыбу жирных сортов, оливковое масло, семечки, орехи, продолжила Костенко. В этих продуктах содержатся жирные кислоты Омега-3, которые способствуют уменьшению уровня воспаления в организме, что приводит к улучшению когнитивных функций.
В свою очередь, диетолог Семенова посоветовала для здоровья мозга регулярно есть яйца, так как в них есть вещество холин, участвующее в построении некоторых важнейших мембран мозга. Также, по ее мнению, стоит включить в рацион шоколад и какао.
Содержащиеся в какао и шоколаде флавоноиды в мозге могут накапливаться в областях, отвечающих за обучение и память человека. Одно из исследований подтверждает, что пожилые, добавляющие в свой рацион продукты с высоким содержанием этих веществ, показывают более высокие результаты в когнитивных тестах. Также шоколад богат кофеином, который, как известно, является мозговым стимулятором
Помимо этого, Семенова рекомендовала для здоровья мозга регулярно употреблять в пищу чернику, говяжью печень и морскую капусту, в которой много благотворно влияющего на когнитивные способности йода.
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