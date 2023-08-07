ФСБ обвинила в госизмене собиравшегося воевать за ВСУ россиянина

В Псковской области ФСБ задержала на границе мужчину, планировавшего уйти в ВСУ

В Псковской области пограничники задержали россиянина, который хотел принять участие в боевых действиях на украинской стороне. Об этом сообщает «МК» со ссылкой на пресс-службу регионального управления ФСБ.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье 275 («Государственная измена») УК РФ. Он намеревался попасть на Украину через территорию третьих стран и вступить в одно из формирований Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее Ленинский районный суд Тамбова арестовал местного жителя, собиравшегося воевать в рядах ВСУ. Мужчина переписывался в интернете с украинским военным, который набирал и обучал граждан из России для участия в военных действиях против Вооруженных сил РФ.